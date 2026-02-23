Война Путина против Украины обернулась катастрофой для самой России

Война Путина против Украины обернулась катастрофой для самой России3
Огромные потери и уничтоженная экономика.
Спустя четыре года после полномасштабного вторжения Россия получила результат, противоположный целям, которые Путин ставил 24 февраля 2022 года. Его попытка уничтожить украинскую государственность привела к консолидации украинской нации и формированию одной из самых боеспособных армий в Европе, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Изначально Кремль рассчитывал на молниеносную победу. Украинское государство должно было пасть, а Россия — утвердиться как великая держава. Но украинское правительство выстояло, государственные институты укрепились, а общество сплотилось перед лицом угрозы. По мнению экспертов, решающим фактором стало не только упорство украинцев, но и открытая российская риторика геноцида.
Война ускорила развитие в Украине сильной вертикали власти и модернизацию армии. Страна стала более демократичной и ориентированной на Запад, а культурный разрыв с Россией — окончательным.
Для самой России последствия войны оказались разрушительными. Потери превысили 1,25 млн убитых и раненых, экономика ослабла, вооруженные силы истощены, а общество — подавлено. Москва фактически оказалась в зависимости от Китая и даже Северной Кореи.
Кроме того, Кремль добился противоположного геополитического эффекта. НАТО расширилось и усилилось, а страны Запада увеличили оборонные бюджеты. Российские союзники — Сирия, Венесуэла, Иран и Куба — переживают поражения и кризисы.
Эксперты отмечают, что риск краха российского режима стал куда реальнее, чем до войны. В итоге Путин, стремившийся уничтожить Украину, стал главным фактором ее укрепления — и одновременно самым эффективным «рекрутером» украинского патриотизма.