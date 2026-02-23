СМИ: Россия может надорваться уже к лету 10 23.02.2026, 22:39

20,006

Хорошие новости для Украины.

Через четыре года после того, как Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, экономика России вошла в «зону смерти», пишет издание Fortune.

«Российская экономика застряла в том, что можно назвать негативным равновесием: она поддерживает себя, одновременно постепенно разрушая собственное будущее», — сообщила научная сотрудница Carnegie Russia Eurasia Center, бывший советник Центрального банка РФ Александра Прокопенко.

Экономика не находится на грани немедленного обвала, однако рост ВВП остановился, нефтяные доходы на фоне западных санкций сократились вдвое, а бюджетный дефицит быстро исчерпывает резервы.

В то же время сформировались две экономические системы: одна — военная и связанные с ней отрасли, приоритетные для Кремля; вторая — все остальные сектора. Российская экономика теперь функционирует на том, что можно назвать «военной рентой» — бюджетные трансферты оборонным предприятиям, которые генерируют зарплаты и экономическую активность.

Впрочем, эти средства направляются на активы, предназначенные для разрушения. Деньги, поддерживающие работу заводов, идут на производство танков, бронетехники и другого оружия, которое впоследствии уничтожается или повреждается и не создает основы для будущего экономического роста.

Аналогично, средства, потраченные на привлечение новых военных, не повышают их производительность в гражданском секторе. Вместо этого многие гибнут или возвращаются с ранениями. По оценке Center for Strategic and International Studies, общие потери российских войск составляют 1,2 миллиона человек, из которых 325 тысяч — погибшие.

«Организм сжигает собственные мышцы ради энергии», — подытожила Прокопенко.

Хотя центральный банк снизил процентные ставки для поддержки роста, а Кремль пытается сдержать бюджетный дефицит, проблемы экономики РФ не решаются монетарной или фискальной политикой. Процентные выплаты по госдолгу в этом году уже превысят совокупные расходы на образование и здравоохранение.

Впрочем, Путин не может просто остановиться, ведь экономика все больше зависит от оборонного сектора, а демобилизация может вызвать кризис. Вместо завершения войны он продолжает ее, ожидая, кто первым не выдержит — Украина или ее западные партнеры.

В последние месяцы беспокойство звучит и внутри России. По данным The Washington Post, российские чиновники предупредили Путина о риске финансового кризиса уже к лету. Они указывают на слабые нефтяные доходы, которые в январе упали на 50% по сравнению с прошлым годом, и рост бюджетного дефицита — даже после повышения налогов.

Один из московских бизнесменов сообщил, что кризис может наступить через «три-четыре месяца» на фоне разгона инфляции. По его словам, закрываются рестораны, тысячи работников увольняют. Из-за дорогих кредитов и слабого спроса компании сокращают рабочее время или отправляют работников в неоплачиваемые отпуска. Гражданам становится все сложнее обслуживать кредиты, что повышает риски для банковской системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com