Майор из Гродненской области украл у полка почти миллион рублей

Майор из Гродненской области украл у полка почти миллион рублей19
- 23.02.2026, 14:01
Ему присудили восемь лет тюрьмы.
В Гродно осудили майора, который, используя служебные полномочия, за два года похитил у своего полка имущества почти на миллион рублей. Об этом стало известно из документа, который попал в редакцию Hrodna.life.
Начальник связи штаба 108 отдельного полка материального обеспечения майор Стасевич И.В. проходил службу в Вооруженных силах. Используя служебные полномочия, за два года похитил имущества полка на 984 тысячи рублей.
Имущество мужчина похищал с сентября 2022 года до апреля 2024-го. Против него завели уголовное дело по ч. 4 ст.210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере.
Ему грозило до 12 лет колонии.
В декабре 2025 года вынесли приговор. Стасевича приговорили к восьми годам колонии со штрафом 500 базовых величин (21 000 рублей). Его лишили звания майор. Также он пять лет не имеет права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.