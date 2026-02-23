Зеленский еще раз рассказал о разговоре с Лукашенко в начале войны 13 23.02.2026, 14:36

15,346

Владимир Зеленский

Диктатор боялся, что ВСУ нанесут ответный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко в начале войны. Диктатор боялся, что Вооруженные силы Украины нанесут ответный удар, рассказал украинский президент «Зеркало»:

— Это какая-то фантасмагория, если честно. Первое: нужно еще вспомнить, на какой телефон он [Александр Лукашенко] звонил — вряд ли на мой телефон. Но, тем не менее, я с ним разговаривал. Второе: он извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: «Ну давайте, наносите по заводу», потому что он не знал, что мы можем сделать. И я думаю, что он понял, что нас «не прикончили» в первые же сутки — не прикончили наш народ, не прикончили нашу армию и не прикончили меня лично. И когда он это понял, он стал искать возможность пообщаться со мной. Он искал — я не хотел. Я не сразу отреагировал, я не хотел говорить, я был злющий на него страшно. Ну и в принципе такой у нас разговор с ним и был.

А белорусская пропаганда — это пропаганда. А у меня есть свидетели этого разговора, и если потребуется когда-то, то, я думаю, можно даже будет почитать этот разговор.

Напомним, 6 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко якобы предлагал ему ответить ударом по белорусскому НПЗ.

«Я ему [Лукашенко] сказал, что он такой же убийца, а он мне сказал: «Пойми, нельзя воевать с русскими». Говорю ему: «Как ты допустил?» Он говорит: «Ну ладно, стукни по НПЗ, ты же знаешь, как он много для меня значит». Я ему говорю: «Ты о чем говоришь?» — рассказал Зеленский.

