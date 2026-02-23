Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную версию 1 23.02.2026, 15:00

2,022

Мощность модели превысила 700 лошадиных сил.

Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Ее внешность стала более выразительной, а мощность превысила 700 сил.

Тюнинг Audi Q8 выполнило немецкое ателье ABT Sportsline, которое специализируется на доработке авто немецкой марки. О проекте (рассказали В салоне добавили карбона в отделку и постелили фирменные коврики. Тюнинг Audi RS Q8 стоит от 47 до 53 тыс. евро.

За основу для тюнинга выбрали топовый кроссовер Audi RS Q8, который сам по себе довольно мощный: его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 600 л. с. в стандартном исполнении и 640 сил — в версии Performance.

Для Audi RS Q8 предлагают несколько вариантов доработки. Отдачу стандартной модели могут увеличить до 720 или 740 л. с., а пиковый крутящий момент возрастает с 800 до 920 Н∙м. Для Performance доступен отдельный тюнинг-кит RS-Q8 R на 760 л. с. и 980 Н∙м.

Также устанавливают громкий спортивный выхлоп. Динамические характеристики не раскрывают, однако известно, что разгон до сотни занимает менее 3,5 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 13-13,6 л/100 км.

Отличить новый Audi RS Q8 ABT можно по новым переднему спойлеру и заднему антикрылу с карбоном, а также дополнительным вентиляционным отверстиям. Стандартными являются 23-дюймовые диски ABT IR23 с широкими шинами размером 295/35 R23.

В салоне добавили карбона в отделку и постелили фирменные коврики. Тюнинг Audi RS Q8 стоит от 47 до 53 тыс. евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com