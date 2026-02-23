закрыть
25 февраля 2026, среда, 15:52
Фильм, который невозможно опровергнуть

5
  • Александр Роднянский
  • 23.02.2026, 18:13
  • 18,172
Фильм, который невозможно опровергнуть
Александр Роднянский

Правда, зафиксированная камерой.

Вчера на церемонии вручения наград Британской киноакадемии — BAFTA — приз за лучший документальный фильм получила картина учителя из города Карабаш Челябинской области. Паши (так он себя сам называет) Таланкина «Mr Nobody против Путина».

В чем заслуга этого фильма, ставшего одним из самых резонансных в мире в прошлом году?

Он сумел предложить уникальный взгляд на внутренние механизмы российского режима, убивающего многие тысячи мирных людей в Украине.

В обычной школе уральского городка, одного из самых экологически грязных на планете, Паша Таланкин, в строгом соответствии с распоряжением Министерства просвещения, фиксировал на видео сцены «патриотического воспитания школьников», но отправлял их… зарубежным продюсерам.

У него появился и американский сорежиссер Дэвид Боренштейн. И внутри любительских кадров выстроилась настоящая драматургия — фильм стал образом той чудовищной катастрофы, в которую погрузилась современная Россия.

Фото: Alastair Grant / AP Photo

Признаюсь, я несколько раз спорил об этом фильме. С коллегами из разных стран. В том числе, с российскими либералами.

Дело в том, что в Карабаше никто не знал, что Павел снимает фильм, там думали, что он делает видеоотчеты в Минпрос. Поэтому учителя так свободно себя вели под камерой, не стесняясь заталкивать милитаристскую идеологию в детские мозги.

Многие возмутились, мол, автор подставил своих коллег и детей. Они ведь не давали ему своего согласия на съемку.

Не желая вступать в дискуссию, лишь замечу, что тема этики в документальном кино так же стара, как и само кино.

Помню, много лет назад в киноинституте мы обсуждали классический фильм Роберта Флаэрти, снятый в 1922 году — «Нанук с севера». О жизни эскимосов, населяющих берега Гудзонова залива в Канаде. Уже в 20-х годах прошлого века возникли дискуссии. Ведь ни Нанук, ни его племя не давали согласия на съемку.

А вот фильм Флаэрти остался свидетельством и памятником их жизни. Их культуры.

И фильм «Mr Nobody против Путина» останется неопровержимым доказательством преступлений путинского режима, совершаемых не только против Украины, но и против собственного народа. Предметным и точным доказательством.

Александр Роднянский, Telegram

