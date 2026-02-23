В Минске появится еще один торгово-развлекательный центр

В Минске появится еще один торгово-развлекательный центр8
Где он будет находиться?
Для многих жителей столицы главным ориентиром на перекрестке улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского служила фабрика «Сукно». Диво ли: здания из красного кирпича стояли на своем месте с 1947 года. Однако в начале ноября прошлого года все постройки снесли. Без раздумий и без промедлений, сообщает Onlíner.
Площадка в двух шагах от вокзала и прямо возле станции метро «Площадь Богушевича» опустела. Но, как известно, свято место… Вскоре выяснилось, что на возвышенности построят многофункциональный центр с офисами, магазинами и паркингом. Осваивать территорию станет компания «Материк-Инвест». Как будет выглядеть новый ТРЦ, оставалось только прикидывать в своем воображении.
И вот очередная столичная загадка решена. Издание «Минск-Новости» поделилось изображением будущего ТРЦ. Директор компании «Материк-Инвест» Игорь Семичасный рассказал, что комплекс будет включать 12-этажный офисный блок, арендные площади, многоуровневый гараж-стоянку почти на 700 машино-мест. Торговая часть центра займет два этажа, предусмотрен гипермаркет товаров для дома.
— Запроектировано и комплексное благоустройство, в том числе создание пешеходных связей, зон отдыха, озеленения. Въезды и выезды на территорию объекта запланированы со стороны пр. Дзержинского и с ул. К. Цеткин, — уточнил руководитель организации.
Зона для строительства крупных объектов непростая, ведь рядом — железнодорожные пути, а под землей — метро. Кроме того, у местности сложный рельеф: перепады высоты составляют 6—8 м. Когда-то здесь проходило русло реки Немиги, которую заключили в коллектор в начале 1920-х, в том числе на этой территории.
К слову, свайные работы завершают. Первым возводят фундамент будущего паркинга. Чтобы выровнять участок, завозят десятки тысяч кубов песка.
Нормативный срок строительства объекта — 46 месяцев. Однако ввести центр в эксплуатацию запланировано раньше.