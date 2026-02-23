Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ

Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ1
- 23.02.2026, 16:03
Названы возможные сроки.
Новый раунд мирных переговоров между Украиной и РФ при участии США планируется уже на этой неделе.
Об этом заявим руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference, сообщает «РБК-Украина».
Накануне в медиа появилась информация, что переговоры состоятся 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно такие.
«Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью сюда попадает в этот промежуток», - сказал он.
Однако финальная дата встречи еще не согласована, отметил руководитель Офиса президента Украины.
«Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая», - пояснил Буданов.
Возможна ли встреча Зеленского и Путина
Также журналисты спросили руководителя ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров - вопрос территорий.
«Не знаем пока что. Мы поднимали такой вопрос», - ответил Буданов, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.