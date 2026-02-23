закрыть
25 февраля 2026, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Фламинго» начинают работать

5
  • Дэвид Экс
  • 23.02.2026, 16:20
  • 6,460
«Фламинго» начинают работать

Первые приветы для РФ от украинских дальнобойных ракет.

С опозданием на несколько месяцев, гигантские крылатые ракеты «Фламинго» Украины наконец-то работают так, как и было заявлено.

Просто не очень часто.

12 февраля по крайней мере одна из шеститонных крылатых ракет попала в арсенал в Котлубани, что на юге России, в 300 милях от линии фронта. Боеголовка ракеты весом 2500 фунтов, очевидно, уничтожила большой бункер для хранения боеприпасов.

Через восемь дней другой «Фламинго» попал в ракетный завод в Воткинске, что в центральной России, в 800 милях от фронта. Огонь горел всю ночь, возможно, уничтожив цех на территории Воткинского завода.

Эти два удара должны несколько успокоить скептиков, включая меня, которые громко задавались вопросом, когда украинская компания Fire Point, производящая ракеты и дроны, начнет выполнять свои большие обещания, когда она впервые представила FP-5 Flamingo в августе.

Дэвид Экс, Trenchart

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип