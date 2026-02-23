закрыть
25 февраля 2026, среда, 17:06
Налоговая грозит белорусам финансовыми санкциями

7
  • 23.02.2026, 16:25
  • 9,186
Кого это может затронуть?

Беларусы, которые не заплатили имущественные налоги за 2024 год, могут столкнуться с некоторыми ограничениями. Речь о сборах за недвижимость, землю и транспорт. Об этом предупреждает Министерство по налогам и сборам (МНС).

«Во избежание дополнительных финансовых санкций со стороны налоговых органов и органов принудительного исполнения настоятельно рекомендуем погасить задолженность по имущественным налогам», — сообщили в МНС.

Имущественные сборы за 2024 год нужно было оплатить до 17 ноября 2025-го. Ранее в МНС сообщали, что тем, кто не сделает это вовремя, грозит наказание.

В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

