Налоговая грозит белорусам финансовыми санкциями 7 23.02.2026, 16:25

9,186

Кого это может затронуть?

Беларусы, которые не заплатили имущественные налоги за 2024 год, могут столкнуться с некоторыми ограничениями. Речь о сборах за недвижимость, землю и транспорт. Об этом предупреждает Министерство по налогам и сборам (МНС).

«Во избежание дополнительных финансовых санкций со стороны налоговых органов и органов принудительного исполнения настоятельно рекомендуем погасить задолженность по имущественным налогам», — сообщили в МНС.

Имущественные сборы за 2024 год нужно было оплатить до 17 ноября 2025-го. Ранее в МНС сообщали, что тем, кто не сделает это вовремя, грозит наказание.

В КоАП прописано, что для тех, кто не уплатил единый имущественный платеж, предусмотрена административная ответственность — до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше десяти базовых величин (на сегодня это 420 рублей). «За повторную умышленную неуплату в течение одного года после наложения административного взыскания — до двухсот базовых величин (до 8400 рублей)», — уточняли ранее налоговики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com