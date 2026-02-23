закрыть
25 февраля 2026, среда, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко — глава «Синепалого» картеля

1
  • 23.02.2026, 16:44
  • 7,182
Лукашенко — глава «Синепалого» картеля

Белорусский режим действует по законам мафии.

Пока Мексика утопает в разборках, истинный «король транзита» осваивает азиатские рынки: очевидно, что в прошлогоднем турне обсуждал не экспорт холодильников, а логистику грузов куда покрепче гродненских сигарет, пишет телеграм-канал «Карта смыслов».

Имея десятилетний опыт контрабандного десанта в Европу, Александр Григорьевич просто масштабирует «общак» для кормления своих верных силовиков.

Когда у тебя есть монополия на насилие и отсутствие сменяемости власти, граница между суверенным государством и транснациональной ОПГ становится чисто номинальной.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип