Лукашенко — глава «Синепалого» картеля

Лукашенко — глава «Синепалого» картеля1
- 23.02.2026, 16:44
- 7,182
Белорусский режим действует по законам мафии.
Пока Мексика утопает в разборках, истинный «король транзита» осваивает азиатские рынки: очевидно, что в прошлогоднем турне обсуждал не экспорт холодильников, а логистику грузов куда покрепче гродненских сигарет, пишет телеграм-канал «Карта смыслов».
Имея десятилетний опыт контрабандного десанта в Европу, Александр Григорьевич просто масштабирует «общак» для кормления своих верных силовиков.
Когда у тебя есть монополия на насилие и отсутствие сменяемости власти, граница между суверенным государством и транснациональной ОПГ становится чисто номинальной.