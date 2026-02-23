Залужный сделал заявление о политической карьере

Залужный сделал заявление о политической карьере18
- 23.02.2026, 17:13
Ответ оказался неожиданно жестким.
Экс-глава ВСУ и украинский посол в Британии Валерий Залужный рассказал, имеет ли политические амбиции в Украине. Недавно он дал интервью о сложных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на выступление посла в Chatham House в Лондоне.
Как заверил Залужный, сейчас, во время войны, он не думает о карьере политика. И считает, что такой вопрос вообще должен быть табу.
«Очень плохо, когда внутренняя политика Украины выходит на международный уровень — это должно быть табу. По состоянию на сегодня никакой возможности думать об этом у меня нет», — сказал он.
В то же время экс-глава удивился, что в последнее время его имя очень часто появляется в новостях.
«Чаще, чем меняется прогноз погоды в Лондоне. Действительно. И иногда — с такой креативностью, что я начинаю думать, что есть департамент, который каждое утро просыпается с мыслью: что Залужный думает сегодня, даже если он сам этого не знает?» — отметил посол.
В конце 2025 года Залужный занимал ведущее место в опросах по доверию украинцев. Вместе с ним в топе списка находились Зеленский и тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов.
В то же время сам Залужный никогда не выражал желания идти в политику или баллотироваться на выборах.