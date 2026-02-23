Названы лучшие пейзажные фотоснимки 2026 года 1 23.02.2026, 17:31

Кадры, от которых невозможно отвести взгляд.

Организаторы международного конкурса Sony World Photography Awards объявили лучшие работы 2026 года в категории «Пейзаж». В подборку вошли впечатляющие кадры, демонстрирующие красоту и разнообразие природных ландшафтов планеты.

Фотографы со всего мира представили работы, запечатлевшие суровые арктические просторы, песчаные дюны пустынь, величественные горные хребты, штормовые побережья и минималистичные сельские пейзажи.

В этом году жюри отметило не только техническое мастерство, но и эмоциональную глубину снимков. Многие работы отражают контраст между хрупкостью природы и ее мощью – будь то туман, стелющийся над долиной, или гигантская волна, разбивающаяся о скалы.

Особое внимание уделено игре света: закаты, северное сияние, редкие атмосферные явления и динамичные погодные условия стали ключевыми элементами победивших кадров.

Sony World Photography Awards считается одним из самых престижных фотоконкурсов в мире. Ежегодно он собирает десятки тысяч заявок от профессионалов и любителей из более чем 200 стран и территорий.

Победители и финалисты получают международное признание, а лучшие работы экспонируются на выставках и публикуются в официальных каталогах конкурса.

