Минчанка сняла квартиру в Уручье и выставила ее на продажу

Чем закончилась эта история?

Покупка квартиры — процедура не столько сложная, сколько волнительная. Все-таки на кону большие (а порой очень большие) деньги. Однако некоторые люди к этому шагу относятся легкомысленно. Зачем проверять документы? Обращаться в агентства? Можно ведь все решить напрямую и без лишней суеты. Правда, заканчиваются сделки, основанные на честном слове, обычно не очень хорошо.

Все началось еще в прошлом году. 46-летняя минчанка (ранее неоднократно судимая) решила, что для настоящего счастья ей не хватает денег. Пойти работать? Глупость какая. Вместо этого женщина придумала коварный план. Она арендовала квартиру на улице Шугаева и… тут же выставила ее на продажу. Покупатели нашлись быстро — ими оказалась семейная пара из Лиды.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», с января по сентябрь 2025 года супруги в несколько этапов передавали минчанке деньги — всего 56 157 рублей.

Предлоги озвучивались самые разные: внесение предоплаты, оплата услуг по операциям с недвижимостью, также супруги одалживали минчанке крупные суммы якобы на лечение.

Когда потерпевшие наконец-то поняли, что их обманывают и сделка не состоится, обратились в милицию. Личность злоумышленницы установили, в отношении нее возбудили очередное уголовное дело.

— Обвиняемая ранее пять раз привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Юрий Совловец. — Ей предъявлено обвинение в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном повторно, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 УК, санкция которой — лишение свободы на срок от 3 до 12 лет со штрафом. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Аферисты и аферистки действительно вокруг нас. И не по одной штуке. Несколько лет назад мы рассказывали вам истории, которые заварила «Лена-беда». Судя по возрасту, сейчас воду баламутит не она, но напомнить и о ее подвигах будет не лишним.

