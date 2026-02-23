закрыть
25 февраля 2026, среда, 18:09
В Киев приедут лидеры Евросоюза

1
  • 23.02.2026, 17:58
  • 1,392
В Киев приедут лидеры Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта примут участие в заседании «коалиции желающих».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта приедут 24 февраля в Киев на четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Ляйен и Кошта примут участие в официальной траурной церемонии, посвященной началу полномасштабной войны. Они также посетят объект энергетической инфраструктуры, поврежденный российскими ракетными ударами, и проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оба политика присоединятся к заседанию «коалиции желающих», которая завтра пройдет пройдет в Киеве, говорится в сообщении.

«Встреча подтверждает обязательства 35 стран-участниц поддерживать Украину в достижении прочного и устойчивого мира, обеспечивая безопасность как Украины, так и Европы», – отмечают в Еврокомиссии.

