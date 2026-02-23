В Бобруйске возле завода «Белшина» поселилась семья куропаток 2 23.02.2026, 18:03

Птицы стали неожиданной местной достопримечательностью.

Жители Бобруйска заметили необычных соседей — семью куропаток, которая обосновалась рядом с предприятием «Белшина». Птицы поселились возле производственных корпусов и уже успели стать местной достопримечательностью, пишет местное издание «Шинник».

Из-за того, что куропатки свободно перемещаются по территории завода, периодически срабатывает сигнализация. Однако работники относятся к неожиданным «гостям» с пониманием и даже с улыбкой.

Орнитологи объясняют, что птицы перебираются в город в первую очередь из-за суровой зимы. Глубокий снег и сильные морозы затрудняют поиск корма в природе. В городских условиях их привлекает так называемое «техногенное тепло» — рядом с предприятиями легче найти открытые участки земли и, соответственно, еду. Кроме того, в городе меньше естественных врагов, например, лис, поэтому птицы чувствуют себя в большей безопасности.

Местные жители охотно фотографируют птиц и шутят, что это своеобразный народный прогноз погоды: по приметам, если куропатки держатся ближе к людям, значит, зима еще не закончилась и может показать свой характер.

