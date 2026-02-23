Известного российского актера ранило на фронте

Известного российского актера ранило на фронте12
23.02.2026
Он ездил с гастролями к оккупантам.
Заслуженный артист РФ Олег Протасов, который давно поддерживает российских оккупантов и регулярно ездит к ним на передовую, получил ранение во время очередного вояжа. Как актер рассказал росСМИ, за выступления перед захватчиками он мог поплатиться жизнью.
Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. Тогда актер выступил перед солдатами РФ и решил переночевать в зоне боевых действий. Пока он спал, позицию российских военных начали обстреливать минами.
«Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины», — рассказал актер сериала «Глухарь».
Жизнь российской звезде спасла случайность — он спал, прикрыв голову рукой. Именно в руку и попал осколок.
«Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой», — поделился Протасов с пропагандистскими СМИ.
Актер сериала «Глухарь» ранее хвастался регулярными поездками к оккупантам: он побывал на фронте уже 11 раз. Свои визиты он начал еще в апреле 2022 года. По признанию артиста, со временем выступлений в госпиталях ему стало недостаточно, и он отправился на передовую в поисках «острых ощущений».