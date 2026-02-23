Известного российского актера ранило на фронте 12 23.02.2026, 18:23

18,186

Олег Протасов

Он ездил с гастролями к оккупантам.

Заслуженный артист РФ Олег Протасов, который давно поддерживает российских оккупантов и регулярно ездит к ним на передовую, получил ранение во время очередного вояжа. Как актер рассказал росСМИ, за выступления перед захватчиками он мог поплатиться жизнью.

Протасов попал под обстрел в июле 2025 года. Тогда актер выступил перед солдатами РФ и решил переночевать в зоне боевых действий. Пока он спал, позицию российских военных начали обстреливать минами.

«Это произошло ночью. После концерта мы легли спать, это было с 18 по 19 июля. Вдруг рядом взорвались две мины», — рассказал актер сериала «Глухарь».

Жизнь российской звезде спасла случайность — он спал, прикрыв голову рукой. Именно в руку и попал осколок.

«Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку. Мне повезло: осколок не задел жизненно важные органы, я прикрыл голову рукой», — поделился Протасов с пропагандистскими СМИ.

Актер сериала «Глухарь» ранее хвастался регулярными поездками к оккупантам: он побывал на фронте уже 11 раз. Свои визиты он начал еще в апреле 2022 года. По признанию артиста, со временем выступлений в госпиталях ему стало недостаточно, и он отправился на передовую в поисках «острых ощущений».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com