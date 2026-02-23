«Киев решил подпортить жизнь хозяину белого шпица» 2 23.02.2026, 18:30

11,828

Украина резко меняет политику в отношении режима Лукашенко.

Накануне четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России украинское руководство заметно изменило свою политику в отношении Беларуси. Решено прессинговать Александра Лукашенко и усилить сотрудничество с его политическими врагами, пишет на «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

Правитель Беларуси, будучи ближайшим союзником Кремля, ухитрился не послать своих солдат на эту войну и в то же время ловко встроил свою экономику в потребности российского ВПК. Более того, предполагая близость некоего худого мира, стал искать для себя нишу в грядущем процессе создания архитектуры безопасности в регионе, готовить почву под выгодное участие в восстановлении Украины.

И тут Киев, ранее предпочитавший особо не раздражать Лукашенко («не злить деда», говоря мемом белорусской оппозиции), принялся раз за разом щелкать его по носу. Владимир Зеленский стал разгонять тему Беларуси в своих речах. Разошлась по заголовкам хлесткая фраза украинского президента, прозвучавшая 25 января в Вильнюсе: «Пока, к сожалению, белый шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси».

В свою очередь, глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что Лукашенко, которого Украина не считает «легитимно избранным президентом», должен «понести ответственность за соучастие в российской агрессии».

Наконец, на прошлой неделе Украина ввела против белорусского правителя санкции.

Только ли в «Орешнике» дело?

О причинах такого резкого поворота украинской политики комментаторы уже высказались вволю. Как утверждает ряд источников, сказалась смена главы администрации Зеленского: на место Андрея Ермака, с которым связывают прежний осторожный курс, пришел Кирилл Буданов — как говорят, любитель обострять игру.

Но дело не только в персоналиях. Зеленский, обосновывая санкции, указал, что во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов, чтобы точнее наводить свои ударные дроны на цели в Украине.

Кроме того, отметил он, «более 3 тыс. предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных». В вину Лукашенко вменено и то, что он предоставил территорию своей страны для российского «Орешника».

Все это действительно имеет место. Но белорусские предприятия начали работать на военную машину империи не вчера. А «Орешник», как предполагают некоторые эксперты, размещен на старом аэродроме близ Кричева, всего в пяти километрах от российской границы. Да и не факт, что в полной комплектации. То есть Кремль лишь чисто символически «пометил» территорию союзника. В стратегическом плане, считай, ничего не изменилось.

Так что главные причины, по которым Киев решил обострить игру, видимо, лежат глубже. Об этом тоже высказались аналитики.

Во-первых, можно почти стопроцентно прогнозировать, что Лукашенко не вступит в войну своей армией. Да и хорошо подготовленных войск у него негусто. А у Владимира Путина нет резервов, чтобы организовать новое наступление с белорусской территории. Так что опасение украинских стратегов получить еще тысячу километров фронта, судя по всему, сошло на нет.

Во-вторых, Беларусь сейчас как никогда уязвима для украинских дронов и ракет — в этой области ВПК и ВСУ Украины продемонстрировали колоссальный прогресс. И вряд ли Лукашенко уверен, что его ПВО в случае чего спасет Мозырский НПЗ или даже его собственную резиденцию.

Короче, в Киеве, похоже, решили, что теперь самое время «позлить деда» — вряд ли тот в отместку сможет сильно напакостить.

Сигнал: забудь про тогу миротворца!

Но, конечно же, задача не сводится к тому, чтобы отыграться за обиды, потрепать нервы диктатору, который когда-то божился, что с его земли удар по Украине исключен.

Санкции против Лукашенко предписывают лишить его государственных наград Украины, блокировать активы, запретить въезд на ее территорию. Но вряд ли соагрессор хранил там свои деньги или покупал недвижимость, а по двум орденам, выполненным в желто-голубой гамме, наверняка сильно плакать не будет.

Так что эти рестрикции носят прежде всего характер политического сигнала: мы не дадим тебе разгуляться на украинском треке. Забудь про тогу миротворца, планы подлатать легитимность да еще и сшибить деньжат на послевоенном возрождении истерзанной Украины.

В этой игре Киев явно идет вразрез с нынешним белорусским курсом Вашингтона. И это, надо думать, осознанный выбор. Белый дом резко сократил поддержку Украины, вся надежда теперь на Европу. А потому в интересах украинских властей гармонизировать свой подход к режиму Лукашенко с жесткой политикой Евросоюза. К тому же Украина, надо полагать, примеряет на себя роль регионального лидера.

Остается вопрос, насколько продуманной и последовательной окажется новая политика Киева на белорусском треке. Пока дело сводится в основном к жестокому троллингу Лукашенко.

Зеленский четко отделяет белорусский народ от режима

Чем же может ответить белорусский автократ? Ну, в наступление на Киев точно не пойдет: пороху маловато. Выдворит остатки украинского посольства? Тоже вряд ли. Минску выгодно быть посредником в обмене пленными, телами погибших. Так что, возможно, дело ограничится руганью пропаганды.

Другое дело, что от Дональда Трампа можно ожидать любых фортелей. Вспомним, как он решил помирить Ереван и Баку: предложил проект транспортного коридора между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении, при посредничестве США — «маршрут Трампа». Фирменный подход в виде сделки.

И смоделируем такую ситуацию. Штаты принимают предложение Лукашенко купить белорусский калийный актив. А чтобы Минск и Киев побыстрее смягчили отношения, Трамп предлагает еще один маршрут имени самого себя — транзит калия через порт Одессы. Не факт, что властям Украины удастся отмахнуться. Да и правящая верхушка там может поменяться в результате выборов.

Возможно, Лукашенко и молчит пока в расчете на подобные комбинации, содействие «друга Дональда».

Но это из области гипотез. А вот прищучивать белорусского диктатора Киев уже взялся. Более того, это совпало с московскими предупреждениями в адрес Лукашенко, чтобы не слишком заигрывался с американцами. Так что парадоксальным образом воюющие между собой государства стали с двух сторон подрезать ему крылья.

Подчеркнем, что Зеленский в своих речах четко разделяет диктаторский режим и белорусов. Этот рефрен очень важен. Из-за соучастия режима в агрессии отношения между двумя народами серьезно ухудшились. Новый курс Киева дает шансы, что пойдет обратный процесс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com