Европарламент заморозил утверждение соглашения с США 23.02.2026, 18:37

2,976

Причина — хаос вокруг пошлин Трампа.

Европейский парламент в понедельник приостановил процесс ратификации широкомасштабного торгового соглашения с Соединенными Штатами, что стало последним следствием решения Верховного суда об отмене большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге.

Ланге отметил, что последствия решения Верховного суда США нельзя игнорировать, и продолжать работать, как ни в чем не бывало, не является вариантом.

«Ключевой инструмент, который использовался американской стороной для переговоров и реализации Тернберрийского соглашения, больше не доступен. Ситуация сейчас более неопределенная, чем когда-либо. Это противоречит стабильности и предсказуемости, которых мы стремились достичь с помощью Тернберрийского соглашения», — заявил Ланге.

Он сообщил о решении парламентариев приостановить работу над одобрением соглашения «до восстановления ясности, стабильности и правовой определенности в торговых отношениях между ЕС и США».

«Таким образом, запланированное на завтра голосование в комитете не состоится, как предполагалось, и теневые докладчики пересмотрят ситуацию на следующей неделе», — отметил Ланге.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

