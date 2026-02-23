закрыть
25 февраля 2026, среда, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европарламент заморозил утверждение соглашения с США

  • 23.02.2026, 18:37
  • 2,976
Европарламент заморозил утверждение соглашения с США

Причина — хаос вокруг пошлин Трампа.

Европейский парламент в понедельник приостановил процесс ратификации широкомасштабного торгового соглашения с Соединенными Штатами, что стало последним следствием решения Верховного суда об отмене большинства пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил председатель Комитета по международной торговле Европарламента и постоянный докладчик по США Бернд Ланге.

Ланге отметил, что последствия решения Верховного суда США нельзя игнорировать, и продолжать работать, как ни в чем не бывало, не является вариантом.

«Ключевой инструмент, который использовался американской стороной для переговоров и реализации Тернберрийского соглашения, больше не доступен. Ситуация сейчас более неопределенная, чем когда-либо. Это противоречит стабильности и предсказуемости, которых мы стремились достичь с помощью Тернберрийского соглашения», — заявил Ланге.

Он сообщил о решении парламентариев приостановить работу над одобрением соглашения «до восстановления ясности, стабильности и правовой определенности в торговых отношениях между ЕС и США».

«Таким образом, запланированное на завтра голосование в комитете не состоится, как предполагалось, и теневые докладчики пересмотрят ситуацию на следующей неделе», — отметил Ланге.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип