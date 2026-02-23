Какие вакансии бывают в Антарктиде и сколько платят 9 23.02.2026, 18:47

Станциям требуются сотрудники самых разных специальностей.

Чтобы работать в Антарктиде, не обязательно быть ученым. Британские и американские исследовательские станции ежегодно ищут самых разных сотрудников: электриков, поваров, сантехников, медиков, а иногда и парикмахеров. Главное — готовность к холоду, изоляции и экстремальному рабочему графику.

Британская антарктическая служба принимает до 150 новых сотрудников в год. Примерно 70% вакансий — это люди, которые обеспечивают работу станций: от приготовления пищи и ремонта оборудования до медицинского обслуживания, рассказывает ВВС.

Зарплата стартует от 31 244 фунтов стерлингов в год (около 42,2 тысячи долларов), сотрудникам оплачивают проживание, питание и снаряжение для экстремального холода.

Рабочий график — семь дней в неделю, а доступ к алкоголю и некоторым продуктам ограничен. Условия, с которыми придется столкнуться работникам: летом около минус 15 градусов, а зимой температура падает до минус 40.

Но не только холод и изоляция создают трудности на станции, главная проблема для многих — постоянная близость с коллегами и строгий распорядок. По словам Марьеллы Джанколы, HR в Британской антарктической службе, «некоторым людям сложно привыкнуть к тому, что личного пространства почти нет, а все правила строго регламентированы — это похоже на возвращение в университет».

Однако для людей, которых тянет к жизни в Антарктиде, такой стресс обычно не приносит больших проблем. Психологи называют это «хорошим стрессом», который помогает раскрывать новые навыки и получать удовольствие от экстремальных условий.

