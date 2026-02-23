Украина начала импорт американского сжиженного газа через Германию 23.02.2026, 18:58

Новый маршрут усилит энергетическую безопасность страны.

Группа «Нафтогаз» в партнерстве с TotalEnergies обеспечила поставку сжиженного природного газа (LNG) из США через LNG-терминал Deutsche ReGas, расположенный на острове Рюген (Германия) в Балтийском море.

Об этом сообщил «Нафтогаз».

Согласно сообщению, после регазификации LNG на терминале Deutsche ReGas, Нафтогаз доставит ресурс по трубопроводам через Польшу в Украину, где он будет доступен для удовлетворения потребностей страны в феврале.

«Первая в истории поставка регазифицированного LNG из Германии в Украину стала возможной только благодаря профессиональному и доверительному сотрудничеству всех партнеров», — отметил Инго Вагнер, председатель правления Deutsche ReGas, — «Мы особенно гордимся тем, что мы являемся единственным LNG-терминалом Германии, который финансируется и эксплуатируется частными компаниями, и который вносит непосредственный вклад в энергетическую безопасность Украины».

Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий отметил, что новое партнерство открывает для Украины новый надежный маршрут импорта на текущий год, а это соглашение является лишь первым шагом на пути к долгосрочному партнерству.

Как сообщалось, в начале февраля «Нафтогаз» в партнерстве с польским государственным концерном Orlen организовал поставку первой в 2026 году партии американского сжиженного газа (СПГ) в Украину.

В ноябре 2025 года «Нафтогаз» и польская Orlen финализировали договоренности о поставках 300 млн кубометров американского сжиженного природного газа в Украину в 1-м квартале 2026 года.

