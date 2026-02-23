FT описала дилемму США по Китаю цитатой Дэна Сяопина 23.02.2026, 19:11

Что задумал Трамп?

Некоторые американские чиновники начали использовать выражение «прятаться и ждать» для описания дилеммы, перед которой стоят США в отношении Китая, пишет Financial Times.

Автором выражения является китайский политический лидер и фактический руководитель государства в 1970–1980-х годах Дэн Сяопин. Он использовал ее как принцип внешней политики Китая, подразумевающий сдержанность — временную или постоянную.

После встречи лидеров США и Китая в Южной Корее было достигнуто торговое перемирие. Пекин отсрочил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, а Вашингтон — отсрочил внесение тысяч китайских компаний в экспортный черный список.

Вопрос в том, использует ли президент США Дональд Трамп «тактическую разрядку», стремясь выиграть время для снижения уязвимости в критически важных секторах, или это начало нового подхода, при котором Вашингтон будет уделять больше внимания торговым и экономическим вопросам, а не традиционной национальной безопасности. FT отмечает, что этот вопрос, вероятно, обострится в преддверии ожидаемого визита Трампа в Пекин в апреле.

«Это не разрядка напряженности. Это целенаправленная последовательность действий. Трамп по-прежнему соперничает [с Китаем], и большинство мер экспортного контроля остаются в силе. Это не свидетельствует о стратегическом смягчении, а лишь о перенастройке сроков и тактики», — считает эксперт по американо-китайским отношениям из Фонда защиты демократий Крейг Синглтон.

Генеральный директор Rochefort Asset Management Кайл Басс назвал ситуацию «обменом заложниками с высокими ставками». «Америка находится в плену у Китая, который мертвой хваткой держит редкоземельные металлы и важнейшие минералы, необходимые для нашей технологической и оборонной промышленности, в то время как Пекин отчаянно цепляется за ИИ-чипы Nvidia, чтобы стимулировать военную модернизацию и бросить вызов превосходству США», — сказал он.

