В Беларуси в конце февраля можно будет увидеть парад планет

В Беларуси в конце февраля можно будет увидеть парад планет1
- 23.02.2026, 19:13
- 2,266
Шесть планет выстроятся в один ряд.
В конце февраля на небе можно будет наблюдать парад планет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте.
«28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца», — говорится в сообщении.
В НАСА уточнили, что при благоприятных погодных условиях невооруженным глазом будут видны только четыре планеты — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы, отметили в агентстве.