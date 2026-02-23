ЕРИП ввел очередное новшество 5 23.02.2026, 19:19

6,036

Можно будет быстро перевести деньги без комиссии.

ЕРИП запустил новый сервис «Мой QR» для быстрых переводов денег без комиссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Новой услугой могут воспользоваться физлица (в том числе те, кто оформил самозанятость). «Сервис позволяет сформировать персональный QR-код для пополнения банковского счета или карты и использовать его неограниченное количество раз», — уточняют в ЕРИП.

В организации также пояснили, как работает новый сервис. «Получатель формирует QR-код, а отправитель сканирует его в своем банковском приложении, указывает сумму и подтверждает платеж. Вся операция занимает всего несколько секунд и не требует передачи данных банковской карты», — рассказали в ЕРИП.

Новый сервис «Мой QR» предназначен в том числе для самозанятых, репетиторов, фрилансеров и ремесленников. «QR-код можно использовать как при личных расчетах, так и дистанционно: отправлять клиентам в мессенджерах, размещать в социальных сетях или сохранять для повторного использования, — уточнили в ЕРИП. — Для физлиц сервис решает широкий круг повседневных задач — от переводов между родственниками и друзьями».

При этом ЕРИП не взимает комиссию за подобные переводы, сообщили в организации.

