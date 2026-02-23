закрыть
Apple представит минимум пять новых устройств в начале марта

1
  • 23.02.2026, 19:32
  • 2,230
Apple представит минимум пять новых устройств в начале марта

Компания проведет трехдневную серию анонсов.

Apple планирует провести трехдневный цикл анонсов с 2 по 4 марта. За это время компания представит как минимум пять устройств, сообщает Bloomberg.

В феврале Apple направила приглашения представителям СМИ и блогерам на мероприятия под названием Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае, которые запланированы на 4 марта. Ожидается, что участники смогут ознакомиться с новинками лично после официальных объявлений.

Судя по формату запуска, компания может отказаться от традиционной онлайн-трансляции Apple Event. Вместо этого анонсы, вероятно, будут опубликованы в виде серии пресс-релизов в разделе Apple Newsroom на сайте компании.

Среди наиболее вероятных премьер Bloomberg называет бюджетный MacBook с 12,9-дюймовым дисплеем и модифицированной версией чипа A18 Pro, использующегося в iPhone 16 Pro. Устройство, по слухам, получит расширенную палитру цветовых решений.

Также ожидается презентация iPhone 17e с чипом Apple A19, поддержкой MagSafe, модемом Apple C1X и новым Wi-Fi-чипом Apple N1 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7.

В числе других потенциальных анонсов фигурируют обновленные модели iPad и Mac, включая iPad Air с чипом M4, MacBook Air с M5, а также MacBook Pro на базе M5 Pro и M5 Max.

