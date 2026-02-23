закрыть
21
  • 23.02.2026, 19:51
  • 17,936
В Беларуси невеста привела в загс сразу двух женихов

Необычная история бракосочетания произошла в Гомеле.

В Гомеле невеста привела в загс сразу двух женихов, написала «Правда Гомель».

Необычную историю бракосочетания, произошедшую несколько лет назад, рассказала главный специалист отдела загс Гомельского горисполкома Жанна Игнатенко. Подавать заявление в загс пришла пара: счастливый жених и невеста в массивных солнечных очках и явно волнующаяся.

– У меня хорошая зрительная память на лица. Я сразу поняла, что эта дама мне знакома, - припомнила специалист загса.

Невеста пыталась замаскироваться, заполняя бланки, а в это время Жанна Игнатенко проверила базу и убедилась, что эта же девушка неделю назад уже подала заявление на регистрацию брака, но с другим мужчиной.

По закону подавать заявления с разными партнерами не запрещено. И все же работница загса попросила жениха выйти, а сама поговорила с невестой. Девушка, сильно смутилась, но сказала, что ее окончательный выбор – второй жених, ждущий в холле.

