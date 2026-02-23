закрыть
В Минске остановились троллейбусы и трамваи на нескольких улицах

  • 23.02.2026, 20:32
В Минске остановились троллейбусы и трамваи на нескольких улицах

Что произошло?

Вечером 23 февраля Минск столкнулся с транспортными проблемами. Сначала город сковали пробки, а затем на нескольких улицах произошли аварии на контактной сети и ДТП, которые парализовали движение троллейбусов и трамваев, пишет агентство «Минск-Новости».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в столице к вечеру оценивается в 5 баллов — движение в городе существенно затруднено.

По информации «Минсктранса», из-за большого скопления машин замедлилось движение на двух участках:

Улицы Сурганова и Академическая: здесь транспорт отставал от графика на 20 минут.

Улица Кальварийская: пробки также добавляли водителям до 20 минут задержки.

Около половины седьмого вечера ситуация усугубилась. Сначала в 18:29 произошло повреждение контактной сети на улице Кальварийской и в Тучинском переулке. Движение остановилось в обоих направлениях. Из-за этого встали троллейбусы маршрутов №7, 9, 13 и 44.

Буквально через три минуты, в 18:32, еще одна авария случилась в центре города — на улицах Немига и Мясникова (в направлении площади Бангалор). Там также повредило контактную сеть, и встали троллейбусы маршрутов №29, 37 и 53.

В 18:33 к транспортным проблемам добавилась новая — на улицах Якуба Коласа и Некрасова (в направлении улицы Красная) произошла авария, из-за которой остановилось движение трамваев. Встали маршруты №1, 5, 6 и 11.

Движение частично перенаправили:

Трамваи №5 следуют только до остановки «РК «Змитрока Бядули».

Трамваи №1 и №6 доезжают только до диспетчерской станции «Озеро».

