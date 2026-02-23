Участились случаи отказа гражданам Беларуси во въезде в Израиль 5 23.02.2026, 21:32

4,168

Белорусское посольство опубликовало рекомендации.

Об учащении случаев отказа гражданам Беларуси во въезде в Израиль сообщило белорусское посольство Беларуси в этой стране.

В связи с этим дипмиссия опубликовала ряд рекомендаций.

Перед поездкой необходимо оформить разрешение через систему обязательного предварительного уведомления (ETA-IL) Управления по делам регистрации населения и иммиграции Израиля. Разрешение не является гарантией въезда, а подтверждает право на прибытие к пункту пропуска. Окончательное решение о допуске на территорию Израиля принимает пограничная служба.

При заполнении анкеты необходимо достоверно указывать все сведения. Любые расхождения между ранее предоставленной информацией и ответами при прохождении пограничного контроля могут повлечь отказ во въезде.

Работать в Израиле можно только при наличии соответствующей рабочей визы. Попытки использовать туристическую поездку для поиска работы или последующего трудоустройства «являются одной из основных причин отказов во въезде», подчеркивает посольство.

Следует также учитывать, что израильские органы безопасности анализируют информацию комплексно, включая открытые источники. Публичные сведения о намерении трудоустроиться или длительно проживать в Израиле могут стать основанием дополнительных проверочных мероприятий.

Рекомендуется заранее подготовить подтверждение бронирования и оплаты проживания, обратный билет, медицинскую страховку, достаточные финансовые средства на весь срок пребывания, а также четкое знать цель поездки, маршрут и сроки нахождения в стране. В случае частного визита целесообразно иметь письменное приглашение принимающей стороны, копию удостоверения личности и контактные данные приглашающего лица.

Израильские пограничные органы вправе проводить собеседование для уточнения цели визита, места проживания, источников дохода, наличия постоянной работы или учебы, иных устойчивых социальных и экономических связей с Беларусью. Поэтому рекомендуется подтвердить наличие таких связей (справка с места работы, подтверждение обучения, документы о собственности, сведения о семейном положении и др.).

Если гражданин ранее находился в Израиле близко к максимально допустимому сроку и вскоре повторно планирует въезд, это может вызвать дополнительные вопросы относительно реальной цели пребывания.

Подчеркивается, что предоставление недостоверной информации, противоречивые ответы, сокрытие истинных намерений либо отказ от сотрудничества с сотрудниками пограничной службы, как правило, приводят к отказу во въезде.

В случае поездки к гражданину Израиля либо к лицу, находящемуся в процессе получения статуса (гражданства, натурализации и т.п.), могут применяться дополнительные разрешительные процедуры.

Для паломнических поездок рекомендуется обращаться в паломнический отдел Минской епархии или паломнический отдел Русской духовной миссии в Израиле.

Посольство предостерегает от пользования услугами посредников, предлагающих гарантированный въезд либо трудоустройство под видом туристической поездки, и подчеркивает, что наличие обратных билетов и подтвержденного проживания само по себе не является гарантией пропуска на территорию страны.

Соглашение о безвизовых поездках между Беларусью и Израилем предусматривает возможность пребывания граждан Беларуси на территории этой страны до 90 дней в течение каждого периода 180 дней без оформления визы.

