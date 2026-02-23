закрыть
До +5 градусов ожидается в Беларуси 24 февраля

  • 23.02.2026, 21:54
  • 1,432
До +5 градусов ожидается в Беларуси 24 февраля

Будет преобладать облачная погода.

Ждать ли белорусам осадков 24 февраля, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северу до плюс 3 градусов по юго-западу, днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

