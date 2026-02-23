Валерий Залужный: В войнах будущего не будет массовой мобилизации 1 23.02.2026, 22:06

2,898

Фото: Reuters

В современных войнах ключевую роль играют дроны и роботы.

Война в Украине показала, что в дальнейшем войны не будут требовать массовой мобилизации населения. Об этом заявил в Лондоне бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает ВВС.

Выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House), генерал Залужный объяснил, что массовое и постоянное применение дронов и роботов на передовой привело к тому, что шансы бойца на выживание все меньше зависят от уровня его подготовки. Потери становятся неизбежными, и поэтому людей нужно держать максимально далеко от зоны поражения.

При этом, как отметил Залужный, в этой войне главным дефицитом оказался человеческий ресурс: восстановить его гораздо сложнее и дольше, чем произвести вооружение, а на поле боя быстро заменить нужного человека невозможно.

Поэтому, уверен бывший главнокомандующий ВСУ, будущие войны точно не будут строиться на массовой мобилизации населения.

Валерий Залужный убежден: чтобы не только остановить войну, но и удержать Россию от развязывания новых войн, нужна новая система безопасности — но ни один из глобальных игроков создать ее в одиночку сейчас не может.

«Давайте будем честны и признаем, что с декабря 2023 года это уже не конфликт только между Российской Федерацией и Украиной, а глобальная проблема, — сказал Залужный. — А глобальные проблемы требуют глобальных решений. Что это значит? Должны быть такие решения, которые обеспечат в отдаленном или ближайшем будущем — скажем, в течение следующих 100 лет — невозможность для России снова начать войну против нас».

Сейчас, по мнению Залужного, ни один из глобальных игроков не готов реализовывать такие решения.

«У многих из них есть ядерное оружие, но у них нет солдат, готовых сражаться на передовой. У некоторых есть ресурсы, но они не могут произвести необходимое количество вооружений», — считает экс-главком ВСУ.

«Мы все видим, что война может быть прекращена прямо сейчас, но этого будет недостаточно. Если война закончится, но не будет создана новая система безопасности, это приведет к новой войне», — сказал генерал Залужный.

Залужного многие считают потенциальным главным соперником Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. США с подачи России добивались от Украины проведения выборов как условия мирного соглашения, но при военном положении по украинским законам выборы проводить нельзя, и будут ли они в каком-то обозримом будущем, сейчас не ясно.

В понедельник, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в Лондоне, Залужный сказал, что считает преждевременным говорить о выборах и о том, хочет ли он баллотироваться.

«Чтобы ответить на этот вопрос по существу, мы должны сначала понять, как разрешится текущая ситуация, — добавил он. — Но в текущей обстановке я не вижу никакой возможности думать о том, что будет после окончания войны».

По словам Залужного, рассуждать на эту тему можно будет только после окончания войны, отмены военного положения и реконструкции Украины. «И вот только тогда мы сможем обсуждать мое личное будущее», — заключил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com