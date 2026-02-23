закрыть
25 февраля 2026, среда
У здания Европейской комиссии подняли флаг Украины

  • 23.02.2026, 22:28
Фотофакт.

В Брюсселе у здания Европейской комиссии подняли флаг Украины, чтобы выразить солидарность с украинцами в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пресс-служба ЕК сообщила в соцсети Х.

В Еврокомиссии назвали флаг Украины «символом стойкости и надежды Европы».

«Флаг, который мы поднимаем сегодня, олицетворяет несокрушимый дух нации, которая уже четыре года борется с полномасштабным неоправданным насилием и разрушением. Дело Украины – это дело справедливого мира на нашем континенте», – отметили в Еврокомиссии.

