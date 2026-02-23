У здания Европейской комиссии подняли флаг Украины2
- 23.02.2026, 22:28
- 1,994
Фотофакт.
В Брюсселе у здания Европейской комиссии подняли флаг Украины, чтобы выразить солидарность с украинцами в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.
Об этом пресс-служба ЕК сообщила в соцсети Х.
В Еврокомиссии назвали флаг Украины «символом стойкости и надежды Европы».
«Флаг, который мы поднимаем сегодня, олицетворяет несокрушимый дух нации, которая уже четыре года борется с полномасштабным неоправданным насилием и разрушением. Дело Украины – это дело справедливого мира на нашем континенте», – отметили в Еврокомиссии.
🇺🇦 Europe's symbol of resilience and hope.— European Commission (@EU_Commission) February 23, 2026
The flag we raise today embodies the unyielding spirit of a nation that has for four years been fighting full-scale unprovoked violence and destruction.
Ukraine’s cause is the cause of just peace on our continent.#StandWithUkraine pic.twitter.com/UY8rg8cGjE