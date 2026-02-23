В Молодечно водитель наехал на железнодорожный шлагбаум и перевернулся 3 23.02.2026, 22:50

5,896

Момент попал на видео.

В воскресенье, 22 февраля, житель Молодечно на высокой скорости въехал в железнодорожный шлагбаум, сообщили в пресс-службе ГАИ Минщины.

Мужчина ехал на авто Audi Q5 по улице Машерова. Он был пьян.

Изначально водитель неправильно выбрал скорость, затем наехал на ж/д шлагбаум, и после этого машина опрокинулась.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, поврежден только автомобиль.

Момент аварии попал на камеры – водителя отстранили от управления авто, а машину доставили на охраняемую стоянку.

Оказалось, что Audi Q5 не принадлежал мужчине, он взял авто у знакомого.

«В отношении нетрезвого «гонщика» составлен ряд административных материалов, нарушитель водворен в изолятор временного содержания», – рассказали в ГАИ.

Наказали и собственника авто. На него составили административный протокол за передачу управления машиной лицу в нетрезвом виде.

