В Молодечно водитель наехал на железнодорожный шлагбаум и перевернулся

В Молодечно водитель наехал на железнодорожный шлагбаум и перевернулся3
- 23.02.2026, 22:50
Момент попал на видео.
В воскресенье, 22 февраля, житель Молодечно на высокой скорости въехал в железнодорожный шлагбаум, сообщили в пресс-службе ГАИ Минщины.
Мужчина ехал на авто Audi Q5 по улице Машерова. Он был пьян.
Изначально водитель неправильно выбрал скорость, затем наехал на ж/д шлагбаум, и после этого машина опрокинулась.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, поврежден только автомобиль.
Момент аварии попал на камеры – водителя отстранили от управления авто, а машину доставили на охраняемую стоянку.
Оказалось, что Audi Q5 не принадлежал мужчине, он взял авто у знакомого.
«В отношении нетрезвого «гонщика» составлен ряд административных материалов, нарушитель водворен в изолятор временного содержания», – рассказали в ГАИ.
Наказали и собственника авто. На него составили административный протокол за передачу управления машиной лицу в нетрезвом виде.