закрыть
25 февраля 2026, среда, 23:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молодечно водитель наехал на железнодорожный шлагбаум и перевернулся

3
  • 23.02.2026, 22:50
  • 5,896
В Молодечно водитель наехал на железнодорожный шлагбаум и перевернулся

Момент попал на видео.

В воскресенье, 22 февраля, житель Молодечно на высокой скорости въехал в железнодорожный шлагбаум, сообщили в пресс-службе ГАИ Минщины.

Мужчина ехал на авто Audi Q5 по улице Машерова. Он был пьян.

Изначально водитель неправильно выбрал скорость, затем наехал на ж/д шлагбаум, и после этого машина опрокинулась.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, поврежден только автомобиль.

Момент аварии попал на камеры – водителя отстранили от управления авто, а машину доставили на охраняемую стоянку.

Оказалось, что Audi Q5 не принадлежал мужчине, он взял авто у знакомого.

«В отношении нетрезвого «гонщика» составлен ряд административных материалов, нарушитель водворен в изолятор временного содержания», – рассказали в ГАИ.

Наказали и собственника авто. На него составили административный протокол за передачу управления машиной лицу в нетрезвом виде.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип