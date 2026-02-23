закрыть
Стало известно, почему Земля оставалась замороженной 56 млн лет

3
  • 23.02.2026, 23:15
  • 8,174
Стало известно, почему Земля оставалась замороженной 56 млн лет

Наша планета пережила как минимум два эпизода почти полного оледенения.

Ученые из Вашингтонского университета объяснили, почему один из глобальных ледниковых периодов — так называемая «Земля-снежок» — продолжался около 56 млн лет: ключевую роль, по их теории, сыграло ускоренное выветривание морского дна. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Геологические данные свидетельствуют, что более 600 млн лет назад Земля пережила как минимум два эпизода почти полного оледенения. В одном случае лед сохранялся десятки миллионов лет, в другом — всего около четырех миллионов лет. Долгое время считалось, что продолжительность таких периодов определялась в основном выбросами вулканического CO₂ (углекислого газа).

Однако моделирование, проведенное американскими учеными, показало: при сопоставимых объемах вулканических выбросов длительное похолодание можно объяснить только ускорением химических реакций на морском дне. В рамках 10 тысяч симуляций ученые проследили обмен углеродом между атмосферой, океаном и горными породами.

«Когда континенты покрываются льдом, выветривание на суше почти прекращается. Но морская вода продолжает проникать в трещины океанической коры. В процессе так называемого выветривания морского дна вода реагирует с породами, связывая углерод в минералах и снижая концентрацию CO₂ в атмосфере», — объяснили ученые.

По расчетам исследователей, во время длительного оледенения этот процесс шел в 25-53 раза быстрее, чем сегодня, превращая океанское дно в главный «поглотитель» парниковых газов. Парниковые газы обладают согревающим эффектом — они удерживают в атмосфере тепло, отраженное от поверхности Земли. Это явление называется парниковым эффектом.

Дополнительным фактором могла стать низкая концентрация сульфатов в морской воде. При их дефиците минералы хуже закупоривают трещины в коре, пористость сохраняется, и циркуляция воды усиливается, поддерживая химические реакции. Это создавало замкнутый цикл, замедлявший потепление.

Авторы считают, что именно химия океана, а не только вулканическая активность, могла определять, как долго Земля оставалась в состоянии глобальной заморозки.

