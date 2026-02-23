закрыть
25 февраля 2026, среда
Спикер польского Сейма: Нет свободной Польши без свободной Украины

  • 23.02.2026, 23:26
Спикер польского Сейма: Нет свободной Польши без свободной Украины

Влодзимеж Чажасты заявил, что Варшава поможет Киеву как можно быстрее вступить в ЕС.

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажасты 23-24 февраля находится с официальным визитом в Украине. Во время совместной пресс-конференции в Киеве с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком он подчеркнул:

«Мы хотим помочь вам, чтобы вы как можно быстрее смогли вступить в Европейский союз. Это никакая не услуга, потому что нам помогали такие страны, как Германия, в том числе, вступить в Европейский союз. Благодаря нашему опыту вы сможете сделать это быстрее. Мы можем помочь вам во всех вопросах, связанных с получением финансовых средств для Украины».

«Нет свободной Польши без свободной Украины и свободной Украины без свободной Польши», — резюмировал спикер Сейма РП.

24 февраля исполнится четыре года с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Спикер Сейма Польши, продолжая визит в Украину, также принимает участие в мероприятиях по случаю этой годовщины.

