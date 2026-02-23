Трамп под псевдонимом позвонил в студию телеканала и раскритиковал отмену своих пошлин? 12 23.02.2026, 23:40

Ролик вызвал в соцсетях бурное обсуждение.

В сети завирусился ролик, в котором мужчина, представившийся как Джон Баррон, жестко критикует решение Верховного суда отменить глобальные пошлины Дональда Трампа. Пользователи соцсетей приняли его за президента из-за схожести голоса, сообщает Mediaite.

Еще в 2016 году газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп использовал псевдоним Джон Баррон в 1980-х годах. По данным издания, под этим именем он давал комментарии, выдавая себя за своего представителя. Трамп прекратил использовать этот псевдоним после того, как в 1990 году дал показания под присягой: «Кажется, иногда я использовал это имя».

Этот факт в сочетании с голосом, похожим на голос президента, вызвал в соцсетях обсуждение, действительно ли это мог звонить Трамп.

Мужчина, назвавшийся Джоном Барроном, позвонил на C-SPAN после того, как Верховный суд США отменил пошлины, введенные Трампом. Тот, кого ведущая Гретта Бронер представила как республиканца из Вирджинии, заявил, что решение суда было «одним из худших», которое когда-либо принимали.

Trump calls into CSPAN as John Barron to cry about the Supreme Court. pic.twitter.com/i7aOPl2KmW — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) February 22, 2026

«А еще есть [лидер демократов в Палате представителей США] Гаким Джеффрис — он идиот, и [лидер демократов в Сенате США] Чак Шумер, который не умеет приготовить чизбургер. Конечно, эти люди счастливы. Но настоящие американцы счастливы не будут», — сказал мужчина.

После активных обсуждений телеканал C-SPAN сообщил, что человек, который позвонил в студию в пятницу, 20 февраля, и представился как Джон Баррон, на самом деле не был президентом США Дональдом Трампом.

«Поскольку так много говорят о пятничном абоненте на C-SPAN, который представился как Джон Баррон, мы хотим поставить точку в этом вопросе: это был не президент. Звонок поступил с номера телефона в центральной Вирджинии, когда президент находился на широко освещаемой личной встрече с губернаторами в Белом доме», — говорится в сообщении телеканала на платформе соцсети X.

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел масштабные пошлины в размере от 10% до 50% для торговых партнеров по всему миру в соответствии с законом о чрезвычайных полномочиях.

В ответ Трамп заявил, что «глубоко разочарован решением суда», и анонсировал введение глобального 10-процентного тарифа на 150 дней, чтобы заменить некоторые из его пошлин, которые были отменены Верховным судом.

