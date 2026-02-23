На украинских банкнотах появится лозунг «Слава Україні! Героям слава!» 8 23.02.2026, 23:54

3,746

Нацбанк Украины вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен.

25 февраля Национальный банк Украины вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 200 гривен, на которых в правой верхней части на оборотной стороне будет размещен известный всему миру патриотический лозунг: «Слава Україні! Героям слава!» («Слава Украине! Героям слава!»).

Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Национальный банк 25 февраля 2026 года начнет выдачу этих модифицированных банкнот банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности Украины для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 200 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты, сообщили в Нацбанке Украины. Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 200 гривен предыдущих лет изготовления.

Кстати, в Украине со 2 марта выводятся из наличного обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов, они заменяются соответствующими монетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com