Reuters: США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями 24.02.2026, 1:06

Вашингтон также намерен включить в «ядерные» переговоры Китай.

В Женеве представители Соединенных Штатов провели встречу с российской делегацией, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Американская сторона намерена продолжить этот цикл переговоров и уже 24 февраля планирует встречу с делегацией из Китая. До этого Вашингтон успешно завершил аналогичные двусторонние обсуждения с Великобританией и Францией. В Госдепе подчеркивают, что вынос вопроса на уровень всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН является логичным развитием процесса.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), являвшийся последним международно-правовым механизмом, регулирующим развертывание ядерного оружия, завершил свое действие 5 февраля.

