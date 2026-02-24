закрыть
26 февраля 2026, четверг, 1:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями

  • 24.02.2026, 1:06
  • 1,454
Reuters: США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями

Вашингтон также намерен включить в «ядерные» переговоры Китай.

В Женеве представители Соединенных Штатов провели встречу с российской делегацией, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Американская сторона намерена продолжить этот цикл переговоров и уже 24 февраля планирует встречу с делегацией из Китая. До этого Вашингтон успешно завершил аналогичные двусторонние обсуждения с Великобританией и Францией. В Госдепе подчеркивают, что вынос вопроса на уровень всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН является логичным развитием процесса.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), являвшийся последним международно-правовым механизмом, регулирующим развертывание ядерного оружия, завершил свое действие 5 февраля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко
Статкевич вернулся
Статкевич вернулся Ирина Халип