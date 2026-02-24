В Украине отреагировали на прекращение поставок энергии из Словакии

В Украине отреагировали на прекращение поставок энергии из Словакии10
Заявление сделало «Укрэнерго».
Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не окажет влияния на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго».
По ее данным, в последний раз Украина обращалась за аварийной помощью к Словакии более месяца назад и получала ее в ограниченном объеме.
При этом в «Укрэнерго» отметили, что официальные документы об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи со стороны словацкого системного оператора SEPS пока не поступали.
23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии. Он отметил, что решение было принято в ходе встречи с министром финансов Словакии и главой госкомпании SEPS.