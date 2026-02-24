закрыть
Дональд Туск: Действия Венгрии – это политический саботаж

12
  • 24.02.2026, 6:34
  • 7,946
Дональд Туск: Действия Венгрии – это политический саботаж

Будапешт блокирует новый пакет санкций ЕС.

Польский премьер Дональд Туск резко отреагировал на блокирование Венгрией нового пакета санкций ЕС против России и предоставление Украине кредита в 90 млрд евро.

Заявление главы польского правительства приводит RMF24.

Венгрия вместе со Словакией требуют от Украины возобновления транспортировки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни кредит для Украины, ни новый пакет санкций, пока поставки не будут возобновлены.

Комментируя это, Туск назвал действия правительства Венгрии «политическим саботажем».

«Действия венгерского правительства являются актом политического саботажа, который подрывает помощь Украине», – подчеркнул он.

