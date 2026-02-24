закрыть
Зеленский дал жесткий ответ на «мирные» предложения США

28
  • 24.02.2026, 8:11
  • 20,128
Зеленский дал жесткий ответ на «мирные» предложения США
Владимир Зеленский

Украина будет защищать каждый метр своей земли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею передачи Донбасса России недальновидной.

Об этом сообщает Financial Times.

Так, комментируя предположения, звучащие в США о возможности прекращения войны в обмен на территориальные уступки, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдача Донбасса не принесет стабильного мира, а лишь разожжет агрессию Москвы.

«Россия есть Россия»: почему уступки не сработают

Так, Зеленский выразил глубокий скепсис относительно того, что территориальные претензии РФ ограничиваются только востоком Украины. По его словам, удовлетворение требований агрессора по Донбассу - это опасный путь, который не ведет к финалу войны.

«Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш уход с Донбасса - и на этом война завершится. Россия есть Россия, и, знаете, ей нельзя доверять», - заявил президент Украины.

Эти слова стали ответом на дискуссии в американском политикуме, где некоторые представители предполагают, что президент РФ Владимир Путин может согласиться на «мир» в случае официальной передачи Москве оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Защита суверенитета как единственная стратегия

Зеленский акцентировал на том, что Украина остается непоколебимой в вопросах своей территориальной целостности. Уступки территориями он считает не стратегическим решением, а роковой ошибкой, которая только даст врагу время на подготовку нового наступления.

Ключевые тезисы заявления:

недоверие к Кремлю: любые договоренности с Россией без гарантий безопасности являются ничтожными;

территориальная целостность: Украина будет продолжать защищать каждый метр своей земли;

недальновидность уступок: отказ от Донбасса не остановит экспансионистские планы Путина в отношении остальной части страны.

Заявление прозвучало на фоне усиления дипломатического давления и поиска путей урегулирования конфликта.

При этом в Киеве считают, что справедливый мир возможен только на основе международного права и восстановления границ 1991 года. А вот любые «планы», предусматривающие торговлю территориями, воспринимаются в Украине как капитуляция, которая откладывает, а не останавливает большую катастрофу.

