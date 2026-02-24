Зеленский обвинил Путина в манипуляциях с Трампом 24.02.2026, 8:16

3,454

Фото: Getty Images

Россия не настроена на завершение войны.

Украина заявляет, что Россия не настроена на завершение войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева, используя международных лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Москва ведет себя как «плохие актеры», создавая иллюзию убедительности, но фактически не стремится к миру.

Россия использует Трампа для давления

Из президентского офиса в Киеве лидер Украины подчеркнул, что российское руководство пытается манипулировать ситуацией на международной арене, в том числе через обращения к бывшему президенту США. Эти действия направлены на ослабление позиций Киева и затягивание мирного процесса.

«Плохие актеры» Кремля

Президент отметил, что попытки диктатора Путина выглядеть убедительно и заслуживающе доверия — всего лишь театральная игра.

Москва пытается манипулировать мировым сообществом и отдельными лидерами, не имея намерения действительно завершить войну.

Последствия для мира

Украина продолжает настаивать на серьезном подходе к переговорам, подчеркивая, что российская стратегия с Трампом и другими международными фигурами лишь затягивает завершение военных действий и создает новые препятствия для прекращения конфликта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com