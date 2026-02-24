Семья белорусов решила не брать ипотеку и живет в контейнере 22 24.02.2026, 8:37

Семья считает, что это не просто дом, а инвестиция.

Алексей и Алена три года назад вынужденно переехали из Беларуси в Польшу. Когда встал вопрос с жильем, решили не брать ипотеку, а купить участок и поселиться в контейнере. Свою историю они рассказали телеграм-каналу о финансах в Польше Złoty Dzik.

— Мы уже не двадцатилетние. В Беларуси у нас было жилье, имущество, устроенная жизнь. Но обстоятельства сложились так, что все пришлось продать. Продавали быстро и невыгодно. За вырученные деньги могли позволить себе купить «однушку» под Варшавой без ремонта, но нам это вообще не подходило, — говорит Алена.

Семья получила разрешение от МВД и купила участок. Далее главной задачей стало как можно быстрее избавиться от дорогого съемного жилья. Тогда решили поставить дом из контейнера и переехать.

— Ситуация была настолько тяжелой, что пока я была в депрессии, мужу приходилось быть сильным за двоих. Чтобы начать стройку на участке, нужна была ипотека. А это тысяча долларов аренды плюс полторы тысячи на кредит — практически весь наш доход. Поэтому мы решили закрыть вопрос съемного жилья и переехать на свой участок, — говорит Алена.

Семья считает, контейнер — это не просто дом, а инвестиция, так как его можно перевезти куда угодно.

— Может быть, будем жить в Италии. А может, когда-нибудь снова в Беларуси. Все может быть, — говорит Алена.

Как выбирали контейнер

Контейнеры в Польше продаются на OLX, их можно искать на складах и по объявлениям.

— У каждого контейнера есть паспорт: год, история, сколько раз он пересек море. Самые дорогие — те, что пересекли море всего один раз. Разница в цене может достигать нескольких тысяч долларов. Плюс к указанной цене всегда нужно прибавлять 23% VAT, — говорит Алена.

По ее словам, хорошие контейнеры разбирают быстро, особенно если они без дефектов и вмятин. Поэтому семья искала те, где вмятины были с той стороны, где планировались вырезы под окна и перегородки. В итоге два трехлетних контейнера удалось купить за 17 300 злотых (4,8 тысячи долларов).

Про комментарии и «нормальность»

По словам Алексея, в соцсетях им часто писали, что они «нищеброды», «с ума сошли», «нормальный дом не потянули».

— Только есть два факта. Первый: мы уже строили обычные дома и жили в квартирах. Мы знаем, как это делается. Второй: к сорока с лишним начинаешь ценить не квадратные метры, а свободу. Ипотека на 20−30 лет «как у людей» для нас — это нестабильность и зависимость. Это десятилетия работы ради стен, которые, как показала жизнь, можно потерять в один день, — говорит мужчина.

