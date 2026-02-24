Новый iPhone 18: какие изменения готовит Apple 1 24.02.2026, 8:57

Компания может изменить привычный график релиза устройств.

В сети все чаще появляются слухи о следующем поколении смартфонов Apple. Инсайдеры и аналитики обсуждают возможные изменения дизайна, камеры, производительности и даже сроки выхода будущего устройства.

Что известно о линейке iPhone 18

Следующее поколение смартфонов компании Apple уже активно обсуждается в профильных медиа и среди инсайдеров. Несмотря на то что до официальной презентации еще далеко, утечки позволяют составить предварительное представление о будущей серии iPhone 18.

Ожидается, что линейка будет включать базовую модель, версии Pro и Pro Max. Некоторые источники также допускают появление дополнительных устройств — например обновленного Air или даже складного смартфона.

При этом размеры экранов, по предварительным данным, могут остаться примерно такими же, как у предыдущего поколения, а изменения коснутся отдельных деталей корпуса и блока камер.

Возможные изменения дизайна

Инсайдеры предполагают, что компания может уменьшить область Dynamic Island. Часть датчиков системы распознавания лица может переместиться под экран, что сделает вырез менее заметным.

При этом некоторые источники считают, что элемент полностью не исчезнет, а станет уже примерно на треть.

Также обсуждаются новые цветовые варианты корпуса. Среди возможных вариантов называют фиолетовый, бордовый и темно-коричневый оттенки.

Кроме того, отдельные утечки указывают на обновленную заднюю панель у версии Pro и более единый внешний вид корпуса.

Камеры и аккумулятор

Среди главных ожидаемых нововведений — изменения в системе камер. По данным инсайдеров, одна из моделей может получить объектив со сменной диафрагмой, что позволит лучше контролировать свет и глубину резкости при съемке.

Также обсуждается увеличение емкости батареи. Некоторые источники предполагают, что версия Pro может получить аккумулятор более 5000 мАч, что должно улучшить автономность устройства.

Новый процессор и характеристики

Следующее поколение смартфонов, как ожидается, будет работать на новом чипе Apple A20. Предполагается, что он получит обновленную архитектуру, которая позволит повысить производительность и энергоэффективность.

Кроме того, аналитики допускают увеличение оперативной памяти до 12 ГБ, а также улучшение беспроводной связи благодаря новому модему.

Когда может выйти iPhone 18

По данным источников, Apple может изменить привычный график релиза устройств. Ожидается, что старшие модели представят осенью 2026 года, а базовые версии могут появиться позже — в начале 2027 года.

Пока компания не подтверждала эти сведения, однако интерес к будущему смартфону уже заметно растет, поскольку следующая линейка может стать одной из самых важных для Apple за последние годы.

