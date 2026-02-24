«Когда узнали, что к чему, были в шоке» 26 24.02.2026, 15:38

23,826

иллюстративное фото

Минский риелтор чудом спасла девушку от потери квартиры.

В сводках про мошенников, которые обманом «отбирают» у людей деньги и квартиры, часто фигурируют пенсионеры — их легче ввести в заблуждение. Но, судя по всему, теперь в ход пошли и молодые люди. Недавно столичное агентство недвижимости чудом спасло 27-летнюю девушку от безвозвратной потери жилья. «Она была будто под жутким гипнозом», — рассказывает агент Виктория. Onlíner узнал подробности.

«Она была какая-то неуверенная, испуганная»

Недавно в агентство «Мольнар» позвонила 27-летняя девушка с банальной просьбой помочь в продаже квартиры. Симпатичную евродвушку с ремонтом, которая находится в «Минск-Мире», Марина (имя изменено) решила продать за $93 тысячи. Менеджер по продажам недвижимости Виктория навестила квартиру, чтобы осмотреть ее, познакомиться с клиенткой и заключить договор. В целом это стандартная процедура, не вызывающая никаких подозрений:

— Марина предоставила мне все необходимые документы. Рассказала, что решила продать квартиру, чтобы переехать в другую свою квартиру, в которой необходимо сделать ремонт и погасить за нее кредит. Мне это показалось странным. Также она упомянула, что встречается с парнем.

Сразу после размещения объявлений на сайтах телефон стал разрываться от звонков заинтересованных покупателей. Но владелица жилья не спешила с показами. Виктория продолжает:

— Естественно, необходимо было устраивать показы квартиры. Но Марина постоянно говорила, что она занята. В один момент я поставила ее перед фактом — либо встречаемся с заинтересованными людьми, либо снимаем объект с рекламы. Она согласилась.

Покупатель нашелся быстро. Все стороны отправились в офис агентства, заключили предварительный договор, а покупатель оставил задаток в размере $1000.

— Затем мы поехали с ней на сбор документов, — вспоминает Виктория. — В тот момент я подумала, что она всегда одна, и это выглядит странно. Обычно в таких серьезных вопросах, как продажа недвижимости, всегда участвуют еще и родители, мужья, парни.

Я попросила взять кого-то на сделку, на что она ответила, что родители живут далеко, в Гродненской области, а парень занят, потому что все время работает. Для меня это был еще один звоночек.

В этот момент Виктория окончательно поняла, что с девушкой что-то не так. Она перечисляет своеобразные ред флаги:

— Марина всегда была какая-то неуверенная, испуганная. Со всем соглашалась. Что бы я ни предложила, она говорила: «Хорошо, давайте». Было ощущение, что она даже боялась мне в глаза смотреть.

Виктория сообщила руководству: кажется, клиентку разводят мошенники. Подключились юристы и выяснили, что девушка выписалась из одной квартиры в другую, все документы в порядке, а значит, беспокоиться не о чем.

— Но моя интуиция все равно мне подсказывала: что-то тут не то! — эмоционально высказывается Виктория. В итоге буквально за день до сделки было принято решение связаться с родителями Марины и убедиться, что все в порядке.

Звонок родителям и шок от осознания

Что происходило дальше, рассказывает руководитель руководитель отдела продаж «Мольнар» Ольга:

— Виктория позвонила маме клиентки. Та ответила, что не в курсе того, что ее дочь продает квартиру. Пообещала разобраться и перезвонить. Позже мы опять ей набрали. Мама ответила: «Ничего моя дочь не продает. Она просто решила проверить, посмотреть цену, сколько стоит ее квартира».

Я сказала: «Услышьте меня, пожалуйста, ваша дочь или обманывает вас, или обманывает нас, или ее кто-то обманывает. Завтра у нас сделка. Как родители, разберитесь, что происходит».

Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но даже в такой ситуации Марина сумела «отмазаться» от родительского беспокойства. Она связалась с агентством и сказала: сделке быть! Однако на следующий день на встречу с покупателем никто не пришел. Следующий звонок риелторам был уже от следователя.

— Следователь сказал, что в отделении сейчас сидят мама с дочерью, залили слезами все отделение. Отметил, что мы большие молодцы. Затем позвонила мама клиентки, плакала, благодарила.

Оказалось, что к девушке применялась достаточно распространенная схема, которая начинается легендой о замене счетчиков. Затем все по накатанной: данные паспорта, звонок от «генерала на фоне белорусского флага» и запугивание. В данном случае мошенники продвигали идею о том, что Марина участвует в некой спецоперации по выведению «черных» риелторов на чистую воду. А квартиру нужно было продать, чтобы ее спасти. После завершения «операции» жилье обещали вернуть (конечно, никто ничего возвращать не собирался, деньги бы ушли на непонятный счет).

Какие именно методы применяют злоумышленники, сказать сложно, но в агентстве подчеркивают: девушка была будто под жутким гипнозом и не осознавала реальность.

Уже потом она расскажет, что буквально потеряла сон и находилась в диком стрессе.

— В нашей компании это первый такой случай и, надеюсь, последний. Как они действуют? Называют людям конкретное агентство недвижимости и говорят: обращайтесь к ним. Мы общались с коллегами из других агентств, они также сталкивались с подобными случаями. Получается, мошенники «щупают» агентства, отправляют именно в крупные компании в надежде, что сделка пройдет незамеченной.

И если раньше такое происходило в основном с пожилыми людьми, то теперь произошло с молодой девушкой.

Мы поэтому и до конца тянули с этой сделкой, сразу не раскусили. Видите, они поменяли тактику. В любом случае теперь будем держать ушки на макушке, будем перепроверять и пожилых, и молодых.

Как риелторам вовремя заметить неладное?

От контактов с мошенниками в первую очередь страдают доверчивые люди, которые в один миг могут потерять и все сбережения, и всю недвижимость. Но риелторы, которые прикладывают руку к этим потерям, тоже в какой-то мере в опасности. Как минимум морально тяжело осознавать, что не по своей воле стал «соучастником» мошенничества.

— Конечно, для агента все это психологически тяжело, — говорит Ольга. — Например, Виктория нервничала, плохо спала, и постоянно у нее эти мысли крутились. Когда обман вскрылся, я видела, какая она стала счастливая. Неопытные агенты после такого могут уйти из профессии.

Ольга дает советы, как этого избежать:

— Конечно, продавцам и покупателям лучше обращаться к специалистам, которые окажут профессиональную помощь. Стричься ходим к парикмахеру, зубы лечим у стоматолога, так и с недвижимостью — ее лучше доверить профессионалам. В их компетенции входит проверка документов, выстраивание схемы сделки, соблюдение законных интересов клиента. Не стоит забывать, что в соответствии с Правилами профессиональной этики специалиста по риелторской деятельности последний должен предпринять необходимые меры к уведомлению потребителя об обстоятельствах, препятствующих или исключающих возможность оказания риелторских услуг.

Если риелтор видит странное поведение клиента, в первую очередь надо узнать, есть ли ему куда выписываться после продажи квартиры. Если после продажи последует покупка встречного варианта, то бояться нечего. Также хорошо, если жилье продают всей семьей и на встречах присутствуют родители, муж, дети. Но все равно надо смотреть, как они себя ведут. У них должна быть четкая мотивация продажи.

Если клиент всегда один, нужно связаться с его семьей. Братья, сестры, родители, тети, дяди — подойдут любые контакты.

В агентстве должен быть психолог, который расскажет клиенту про случаи мошенничества. Если возникают подозрения, надо сразу идти в милицию того района, в котором продается недвижимость, и писать заявление. Пусть милиция приедет в квартиру и поговорит с собственником. У них больше опыта касательно того, как человек ведет себя под воздействием мошенников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com