«Температура в комнатах — ниже 18 градусов, спим под двумя одеялами»

К жильцам «Минск-Мира» беда пришла откуда не ждали.

Новостройки «Минск-Мира» нередко попадают в инфополе из-за затоплений: то канализацию прорвет, то дожди устроят потоп. Но к жильцам дома «Панама-Сити» по адресу улица Щемелева, 16 беда пришла откуда не ждали, пишет Onliner.

В период суровых морозов, которые переживал Минск этой зимой, во многих квартирах было нетипично холодно, а вдобавок из закрытых окон дул ветер. Как итог — в некоторых комнатах температура на градуснике показывала значения ниже минимально допустимых, а жильцам приходилось спать в теплой одежде и включать обогреватели. И это при том что этот квартал славится интенсивным отоплением. В чем же проблема?

«Панама-Сити» — это пестрая двухсекционная 19-этажка, которая стоит на самой окраине квартала, недалеко от железнодорожных путей. Ключи новоселам начали раздавать весной, а первые ремонтные работы здесь закипели ближе к лету.

И пока на улице пели птички и грело солнце, жильцы не замечали проблем с отоплением. Но уже осенью стало понятно: что-то не то.

Проблема холода не раз поднималась в чате дома, обслуживающую организацию закидали жалобами, а приход специалистов стал нормой. Однако есть одно «но» — ничего не меняется, и местным приходится мерзнуть в собственных метрах, которые по-хорошему должны дарить уют, а не отбирать его. Мы встречаемся с ними в подъезде многоэтажки, чтобы по очереди выслушать про их беды.

— В квартиру мы пока не заехали — делаем ремонт, — рассказывает Ольга. — Летом проблем не было. Когда пришли холода, батареи включили, но они были еле теплыми. В сильные морозы ситуация не изменилась — батареи как грели на самом минимальном уровне, так и греют.

Квартира не прогревается несмотря на то, что рычаг выкручен на максимум.

Дмитрий — владелец малогабаритки в «Панама-Сити». Он подключается к разговору:

— Скажу вам один факт. Моя знакомая живет в доме «Касабланка» в «Минске-Мире». У нее тоже студия площадью 30 метров. И тоже всего один радиатор в квартире. И у нее дома настолько жарко, что она батарею ставит на минимум. В моей же студии на 16-м этаже — дубак.

Анна приглашает в свою евродвушку. На входе — много теплых тапочек, которые хоть как-то спасают от холодного пола, а в гостиной — несколько электрических обогревателей. Самой холодной комнатой в квартире по непонятным причинам является детская комната. Мало того что батареи совсем не справляются со своими обязанностями, так еще и сильно дует из окна.

— Мы переехали в квартиру летом, — рассказывает Ольга. — С октября я неоднократно подавала заявки в «Хэппи Планет», не раз приходили сантехники, несколько раз приходил инженер. Конкретных ответов мы не получали. В сильные морозы дома очень холодно. Например, сейчас (репортаж снимался, когда на улице было минус 18. — Прим. Onlíner) в детской комнате 12,8 градуса. В кухне-гостиной максимум 15. Батареи периодически вообще выключаются. Вот как тут может жить ребенок? Полы тоже очень холодные. Инженер приходила, и она сама обратила внимание на то, что пол холодный.

Плохо греющие батареи — это еще полбеды. По словам жильцов, холод пробирается внутрь еще и через окна и вентиляцию. Если поднести руку к выключенной кухонной вытяжке, можно четко ощутить холодный поток воздуха.

По этой же причине еще одна жительница дома Екатерина заклеила отверстия вентиляционной шахты. В ее квартире вот-вот закончится ремонт, но въезжать сюда она не спешит — ждет решения ситуации с холодом.

— Нам сказали, что проблема с вентиляцией будет более-менее решена, когда заселится большинство жильцов, которые будут проветривать помещения.

В трешке у Елены пока идет ремонт, но уже понятно, что с пропускающими холод окнами срочно нужно что-то делать:

— Пока у меня идет ремонт, радиаторы демонтированы, поэтому по ним ничего не могу сказать. Мой больной вопрос — это окна. Ветер свищет из примыкания стеклопакета к стене. По этому поводу общалась с представителями «Хэппи Планет», меня отправили к застройщику, сказав, что это гарантийный случай. Там мне ответили, что это не гарантийный случай, поэтому мне необходимо вызывать в квартиру представителя сторонней организации, который за мои деньги исправит дефект.

Фотографиями, явно свидетельствующими, что происходит что-то неладное, делится Рустам.

— Проблемы с отоплением начались с октября, — говорит молодой человек. — После сдачи дома отопление сначала не могли долго запустить, потом кормили завтраками. Мы думали, ну ладно, может, проблемы временные. Но фактически до середины января у нас постоянно возникали проблемы. Сначала батареи были вообще летние. Но как только температура на улице стала минусовой, приборы могли быть отключены то 2, то 3 дня. У меня маленькие дети, и ночью их приходилось накрывать покрывалом поверх одеяла.

По дому ходили в кофтах, спали в штанах. Температура в комнатах была ниже 18 градусов, что не соответствует нормам.

За счет того, что температура низкая и квартира толком не прогревалась, в ней образовалась высокая влажность. Как итог, в ванной постоянно после принятия душа скапливался конденсат на стенах, стеклах и образовывались лужи. Недавно обнаружили, что на стенах в двух комнатах начала образовываться плесень, еще и на шкаф перешла! В квартире живем меньше полугода, а уже столько вопросов к застройщику и обслуживающей организации. Мы только закончили ремонт, который стоит немалых денег, а уже обои слегка подпорчены!

Практически каждые 2 недели приходилось оставлять заявки, приходил сантехник и только разводил руками; по телефону только и говорят: разберемся! С октября практически днями включен электрический обогреватель, и выходит, что мы мало того что оплачиваем отопление, которого толком не было, так еще электричество наматывается!

Да, недавно отопление в нашу квартиру стали подавать без перерыва, батареи горячие, даже в ванной стены просыхают мгновенно. Но есть боязнь того, что это ненадолго. Судя по всему, проблема глубже, говорить нам не хотят, возможно, изначально что-то спроектировали не так, возможно, недостаточно напора для бесперебойной подачи отопления.

Одна из жительниц дома подключается к репортажу после встречи со специалистом, который сюда частенько захаживает. Она передает его слова:

— Только что к нам приходил специалист «Хэппи Планет». Он сказал, что наш дом последний по теплотрассе. И так получилось, что нам не доставили один бойлер, поэтому мощностей не хватает на весь дом.

Так это или нет, выяснить не удалось. Onlíner отправил запрос в обслуживающую организацию дома, но получил отказ в предоставлении информации. Остается только гадать и полагаться на предположения владельцев квартир о нехватке оборудования. Если ответ каким-то образом будет получен, то мы дополним им материал.

