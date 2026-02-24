В Швеции сделали резонансное заявление об освобождении Крыма 5 24.02.2026, 9:38

Законное право Украины поддержат всеми необходимыми средствами.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил готовность поддержать Украину в возвращении Крыма без географических ограничений на использование военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2, пишет издание Rzeczpospolita.

Так, министр обороны Швеции подтвердил поддержку Украины в восстановлении ее территориальной целостности

23 февраля 2026 года, комментируя передачу Украине систем Tridon Mk2 и финансирование дальнобойных ракет на сумму 524 млн евро, министр сделал четкое заявление об использовании шведской помощи.

На вопрос журналистов, может ли Украина применять эти дальнобойные средства для ударов по объектам в оккупированном Крыму, Пол Йонсон ответил:

«Швеция не устанавливает географических ограничений на использование предоставленной помощи для защиты суверенитета Украины. Если Украина решит вернуть Крым - это ее законное право, и мы будем поддерживать это право необходимыми средствами».

Таким образом, Швеция подтвердила готовность предоставлять Украине инструменты для защиты и восстановления ее территориальной целостности, оставляя решение о конкретных действиях за Киевом.

Это решение отражает политику Стокгольма по усилению оборонных возможностей Украины и поддержке ее права на суверенитет над всеми оккупированными территориями.

