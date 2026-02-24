«В случае обострения от двух белорусских НПЗ мало что останется» 10 24.02.2026, 9:54

Валерий Карбалевич

Лукашенко ходит по лезвию ножа.

Политический обозреватель «Радые Свабода» Валерий Карбалевич в комментарии «Филину» рассказал о ключевых тезисах интервью Владимира Зеленского журналистам «Зеркала».

— Риск переноса войны на территорию Беларуси существует всегда, пока идет война, — комментирует Валер Карбалевич интервью Владимира Зеленского. — Спровоцировать может что угодно, например, случайный залет какой-нибудь ракеты.

Но я бы не сказал, что за четыре года этот риск увеличился. Напротив, скорее он уменьшился. Потому что война, похоже, все же перешла свой экватор и, как бы то ни было, приближается к завершению.

Очевидно, что участие в этой войне не принесет Беларуси никаких дивидендов. Поэтому вероятность участия белорусов скорее снижается.

— И все же риторика украинских властей изменилась по отношению к нашей стране.

— Да, изменилась тактика руководства Украины в отношении Беларуси, а со сменой тактики изменилась и риторика. И это важно.

Зеленский говорит о вещах, о которых раньше не решался говорить, поскольку опасался, что Беларусь может вступить в войну, что могло бы стать поводом для открытия второго фронта с Севера. Украине это, конечно, было не нужно.

Но теперь у Киева появилась большая уверенность в том, что Беларусь в войну не вступит. Это первый фактор.

Второй — у них выросла уверенность в собственных силах. Посмотрите, что делают украинские дроны с нефтеперерабатывающими заводами в России. Причем они достигают территорий даже за Уралом.

По сравнению с такими расстояниями Беларусь совсем рядом, и в случае какого-либо обострения от двух белорусских НПЗ мало что может остаться. То, что это легкая цель, понимают все — и в Минске, и в Киеве.

Очевидно, что сегодня Киев действует с позиции силы.

Третий фактор изменения вектора — информация о более активном участии Беларуси в помощи России. Это и ретрансляторы, с помощью которых российские дроны попадают в цель на территории Украины, и инфраструктура для российского «Орешника», которую начали строить.

На этом фоне Зеленского, конечно, раздражают разговоры Лукашенко о миротворчестве, о мире, о готовности Беларуси выступить посредником на переговорах.

То есть реальные действия Беларуси и риторика Лукашенко все больше расходятся. А он еще и перед Трампом демонстрирует свою «миротворческую» роль, вступил в Совет мира.

Поэтому Зеленский в определенном смысле переходит в наступление — скорее риторическое. Но его риторика становится все более активно анти-лукашенковской.

Он хочет развенчать образ Лукашенко-миротворца, в том числе в глазах Трампа. Зеленский открыто говорит, что ему не нравится, что США снимают санкции с Беларуси.

Что касается втягивания в войну, то Беларусь уже давно в нее втянута. Она поставляет России компоненты для ВПК, уже упоминались ретрансляторы для дронов и инфраструктура для российского «Орешника» и ядерного оружия.

— При этом риск втягивания живой силы, по-вашему, снизился. Но Зеленский несколько раз повторил: не дайте себя втянуть в войну.

— Он пытается апеллировать к белорусам. Это попытка отделить Лукашенко от них, от белорусского общества. Отсюда и стремление начать диалог и вступить в союз с белорусской оппозицией. Все это идет в одном русле.

— Конечная цель всего этого?

— Конечная цель — сделать Беларусь демократической европейской страной. Он говорит, что идеальный вариант будущего — это когда Беларусь и Украина будут в Европейском союзе.

