Зеленский впервые показал бункер на Банковой 3 24.02.2026, 10:03

8,246

Владимир Зеленский

Видеофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Украины.

Во время своего обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский показал бункер, в котором проводил первые месяцы полномасштабного вторжения.

«Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом (США Джо - ред.) Байденом и именно здесь услышал: «Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь». И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси», - заявил президент Украины.

В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com