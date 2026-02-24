Зеленский впервые показал бункер на Банковой

Зеленский впервые показал бункер на Банковой3
- 24.02.2026, 10:03
- 8,246
Видеофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые показал бункер под зданием Офиса на улице Банковой в Киеве и свой рабочий кабинет.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Украины.
Во время своего обращения в четвертую годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский показал бункер, в котором проводил первые месяцы полномасштабного вторжения.
«Этот кабинет, эта маленькая комната в бункере на Банковой, - здесь были первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь говорил с президентом (США Джо - ред.) Байденом и именно здесь услышал: «Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь». И я ответил, что мне нужно оружие, а не такси», - заявил президент Украины.
В опубликованном он также прошелся по коридорам, украшенным патриотическими плакатами.