Новый недорогой внедорожник Toyota рассекретили в самом крутом виде

Новый недорогой внедорожник Toyota рассекретили в самом крутом виде7
- 24.02.2026, 10:16
Авто выглядит очень современно.
Новая Toyota Hilux 2026 года готова отправиться в продажу как долгожданный недорогой внедорожник. Теперь этот автомобиль показали в сети в самом крутом и практичном виде.
SUV Toyota Fortuner нового поколения на базе пикапа Toyota Hilux показал художник Theottle. В целом машине достались черты оригинального автомобиля. Получилось аккуратно и вполне реалистично.
Практичный пикап Toyota наконец-то стал современнее и даже получил расширение модельной линейки. Недорогой японский автомобиль уже рассекретили в следующем поколении, хотя на самом деле это глубокая модернизация.
Кузов сохранили от прежнего пикапа, но изменился декор и оформление передней части. Заменили фары и бамперы. Появились новые цвета и колесные диски. Как и ранее, для разных исполнений модели в зависимости от модификации доступны свои пакеты оформления и внешности.
Моторы Toyota Hilux 2026 года:
бензин 2,7 л (163 л.с.);
дизель 2,8 л (204 л.с.);
электро, батарея 59 кВтч (196 л.с., запас хода 240 км).
К 2028 году ожидается появление пикапа с водородной силовой установкой. В зависимости от региона, цена Toyota Hilux 2026 будет стартовать с отметки менее 20 000 долларов.