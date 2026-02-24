«Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня»18
24.02.2026
Зеленский выступил с обращением к украинцам.
Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно четыре года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — события, которое навсегда изменило ход современной истории страны.
Несмотря на амбиции агрессора «взять Киев за три дня», украинский народ выстоял и продолжает бороться за свою свободу и независимость. Четыре года сопротивления стали доказательством того, что ни угрозы, ни военная сила не смогли сломить дух украинцев.
Украина сохранила государственность, защитила свой суверенитет и показала миру пример стойкости и единства.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, подчеркнув значение годовщины и силу сопротивления: «Сегодня ровно четыре года, как Путин берет «Киев за три дня». И это многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время. За этими словами — миллионы наших людей, большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина проходит с 24 февраля».
Глава государства напомнил о первых днях войны и отметил, что Украина доказала свою силу: «Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев, не победил в этой войне».
Президент Украины подчеркнул, что страна продолжает бороться за будущее: «Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добиться мира и справедливости. Слава Украине!»