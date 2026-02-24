«Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня» 18 24.02.2026, 10:33

6,516

Владимир Зеленский

Зеленский выступил с обращением к украинцам.

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно четыре года с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — события, которое навсегда изменило ход современной истории страны.

Несмотря на амбиции агрессора «взять Киев за три дня», украинский народ выстоял и продолжает бороться за свою свободу и независимость. Четыре года сопротивления стали доказательством того, что ни угрозы, ни военная сила не смогли сломить дух украинцев.

Украина сохранила государственность, защитила свой суверенитет и показала миру пример стойкости и единства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, подчеркнув значение годовщины и силу сопротивления: «Сегодня ровно четыре года, как Путин берет «Киев за три дня». И это многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время. За этими словами — миллионы наших людей, большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина проходит с 24 февраля».

Глава государства напомнил о первых днях войны и отметил, что Украина доказала свою силу: «Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев, не победил в этой войне».

Президент Украины подчеркнул, что страна продолжает бороться за будущее: «Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добиться мира и справедливости. Слава Украине!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com